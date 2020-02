Dopo le panchine, arrivano i posacenere (gratis)

ACQUI TERME - A quanto pare funziona. Dopo le panchine donate dai cittadini per migliorare il decoro urbano ecco arrivare i posacenere per renderlo più funzionale. A breve verranno installati in giro per la città dieci supporti donati dalla ditta Menzio Srl e riportanti il logo dell’azienda benefattrice.

«È questa l’occasione che permette di portare avanti la campagna di sensibilizzazione “No mozziconi a terra” lanciata dal noto programma Striscia la Notizia – hanno spiegato dall’Amministrazione comunale - Il Comune, ormai da tempo, ha intrapreso un progetto di sensibilizzazione per evitare l'abbandono di mozziconi di sigarette sulle strade di Acqui Terme. Il filtro delle sigarette è costituito principalmente da acetato di cellulosa, un materiale non biodegradabile, a cui occorrono decenni prima della completa degradazione. Si tratta di uno dei più grandi agenti contaminatori di mari e oceani al mondo».



«La città non è un posacenere – – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente, Maurizio Giannetto – Buttare un mozzicone per terra dovrebbe diventare un comportamento imbarazzante per chi lo compie. È soprattutto una sfida culturale, in cui il senso civico deve prevalere sia per il bene del decoro urbano sia per il bene dell’ambiente. Per me è più importante prevenire che reprimere, affinché non venga dato nessun alibi a chi ha gesti scorretti. Proprio per questo abbiamo adottato questa campagna di sponsorizzazione per aumentare maggiormente la nostra dotazione di posacenere in città. Oltre alle eventuali donazioni, abbiamo installato nelle settimane scorse in corso Italia cinque nuovi cestini di forma cilindrica con incorporato un posacenere».