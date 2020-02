Villa Igea compie 70 anni: Habilita incontra gli acquesi

ACQUI TERME - In occasione del 70esimo anniversario di Villa Igea, il gruppo sanitario Habilita ha deciso di organizzare una serie di appuntamenti aperti al pubblico per approfondire gli interventi su diffuse patologie mediche.

La storica struttura di Villa Igea ha sempre rappresentato un importante punto di riferimento per tutto il territorio dell’Acquese e non solo. «Negli anni, la Casa di Cura è cresciuta e si è sviluppata costantemente per rispondere al meglio alle esigenze della comunità – hanno spiegato dalla struttura sulla collina - Per questo motivo, Habilita ha deciso di presentare le eccellenze che caratterizzano Villa Igea».

Sette incontri con sette specialisti che illustreranno l'attività che viene svolta all'interno della Casa di Cura: nuove metodologie d'intervento, tecniche innovative e le ultime novità in ambito chirurgico. Gli appuntamenti si terranno al Grand Hotel Nuove Terme. Primo appuntamento, giovedì 6, alle 20.45, con il Dr. Gianfranco Orengo e la sua relazione su "Chirurgia protesica e traumatologia. Due strade destinate ad incontrarsi".