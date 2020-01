Alice Bel Colle a scuola d'inglese per accogliere i turisti

ALICE BEL COLLE - Il comune di Alice Bel Colle, dopo la promozione a Patrimonio dell’Unesco, ha registrato un interessante incremento turistico. Le colline al confine tra Astigiano e Alessandrino rappresentano un'arcadia per i turisti stranieri, soprattutto provenienti dal nord Europa. Sarà per i paesaggi incantevoli sui poggi vitati, sarà per l’enogastronomia eccellente o per il life style ancora a misura d’uomo i visitatori cominciano a rimpinguare le nascenti strutture ricettive ed i ristoranti del piccolo borgo.

Per affrontare al meglio questo cambiamento in divenire la Casa comunale ha deciso di organizzare per i cittadini due corsi di inglese che prenderanno il via il prossimo 13 gennaio; uno base ed uno business, entrambi di dieci lezioni. «Il primo consentirà l’apprendimento della grammatica di base – ha spiegato la docente Sabrina Dalmazzo – il corso sarà focalizzato sull’acquisizione di un vocabolario utile per le azioni quotidiane anche lavorative. Ci soffermeremo sulla pronuncia e sull’intonazione indispensabili per una buona conversazione. Il ‘Business english’, invece, ha il duplice intento di fornire sia un ampio vocabolario business sia la conoscenza di forme idiomatiche usate nel contesto lavorativo commerciale».

In ausilio dei discenti alicesi, slides, video e una chat dedicata sull’applicazione Whatsapp. Info: 347.8173004.