Da Anffas pacchi di Natale a sostegno dello sport

ACQUI TERME - In occasione delle feste natalizie, l’Anffas di Acqui si è attivata per raccogliere fondi attraverso eventi e banchetti con la vendita di prodotti tipici locali. «Lo scopo è quello di finanziare le attività sportive dei ragazzi - spiega Paola Zaccone - I nostri progetti si svolgono nei centri sportivi dell’Acquese e sono variegati: triathlon, calcetto, danza, acquagym e acquaticità. Inoltre, organizziamo vacanze come la settimana bianca nel comprensorio di Asiago e la settimana estiva, con sport e attività ludiche sulle colline dell'Acquese».

Queste attività servono a coinvolgere persone con ogni tipo di disabilità, sia fisico-motoria che intellettivo-relazionale, in esperienze stimolanti e divertenti, rese possibili dalla presenza di operatori specializzati. «Ringraziamo quindi tutte le persone che, con le loro offerte, ci sostengono e anche Paniate, che ci ha ospitato nei suoi punti vendita di Alessandria e Acqui».