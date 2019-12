Lucchini incontra 'Striscia': "Stop ai mozziconi gettati a terra"

ACQUI TERME - Il governo bollente ha deciso di aderire alla campagna lanciata dal programma Striscia la Notizia “No mozziconi a terra” che sta coinvolgendo diversi comuni italiani. Venerdì 13 il sindaco Lorenzo Lucchini ha incontrato la troupe di Striscia la Notizia, presente in città per realizzare un servizio sulla sensibilizzazione contro i fuochi d’artificio durante il periodo delle festività e un servizio sulla cattiva abitudine di gettare a terra le sigarette. «Sottoscrivendo un patto, l'Amministrazione comunale si è data come obiettivo quello di ridurre il numero dei mozziconi a terra, attraverso l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che all’articolo 40 tratta il tema dei “Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni” – hanno spiegato dall’entourage del sindaco - Inoltre, sarà impegnata nella comunicazione della normativa ai cittadini e alla rendicontazione dei risultati».

Nelle prossime settimane verranno installati nuovi posaceneri nel centro cittadino e nei prossimi mesi verrà distribuito materiale informativo e saranno attivati controlli specifici, insieme ad altre iniziative, che verranno comunicate dettagliatamente in futuro, per coinvolgere la cittadinanza nella sfida di una città più sostenibile. «Gettare un mozzicone per terra – dichiara il sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini – è un gesto che sembra innocuo, ma questi rifiuti abbandonati nell’ambiente hanno gravissime ripercussioni sul suolo, sulla vegetazione e sulla fauna animale. Evitare di gettare i mozziconi a terra non è solo una questione di rispetto per la città e per il suo decoro, ma è un grande gesto per ridurre un gravissimo problema in termini di inquinamento ambientale».

«È una campagna alla quale aderiamo con piacere – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Maurizio Giannetto – negli scorsi anni avevamo messo già all’attenzione pubblica la problematica dell’abbandono dei mozziconi. Questi rifiuti che vengono gettati a terra, buttati fuori dai finestrini delle auto e abbandonati sulle spiagge con leggerezza hanno effetti devastanti sul nostro ambiente. In Italia sono 13 milioni i fumatori e 72 miliardi i mozziconi prodotti: probabilmente inquinano più della plastica monouso. La lotta contro questo fenomeno è importante, proprio per questo stiamo pensando a una piccola azione per aumentare la dotazione in città dei posaceneri, garantendo un servizio migliore per la cittadinanza, perché non basta applicare una norma ma è necessario favorire un cambio di coscienza».