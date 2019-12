Cittadinanzattiva: manifesto per i non autosufficienti

ACQUI TERME - Stasera, lunedì 9 alle 21, presso l’auditorium dell’ex Kaimano, si terrà la conferenza ‘Quali servizi per i non autosufficienti’, evento organizzato dal Gva e Cittadinanzattiva di Acqui Terme.

«Le nostre associazioni rientrano nel cosiddetto ‘volontariato dei diritti’, quello che aiuta i cittadini più deboli a difendere le loro prerogative» hanno spiegato Beppe Pavoletti e Giorgio Pizzorni. I volontari acquesi analizzano tutte quelle situazioni di vita quotidiana che intersecano i bisogni dei disabili o creano loro difficoltà. Alla base di tutto, l’informazione, per questo i due gruppi organizzano incontri pubblici o conferenze per analizzare con competenza i temi interessanti.

L’appuntamento di questa sera toccherà il settore dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria. «Le persone non auto sufficienti avrebbero diritto a prestazioni del Servizi Sanitario Nazionale (come il ricovero in idonee strutture residenziali) che invece in molti casi sono negate o ritardate, lasciando il malato sulle spalle delle famiglie - hanno denunciato - Per far conoscere i loro diritti è stato quindi elaborato un Manifesto».