Il Black Friday acquese: corsa al ribasso per i regali di Natale

ACQUI TERME - Il Black Friday è alle porte. Dal 29 novembre al 1° dicembre gli acquesi si daranno allo shopping 'matto e disperatissimo' alla ricerca dell'affare.

Per chi non lo sapesse "L’iniziativa consiste in tre giornate scatenate dedicate allo shopping durante le quali i negozi della città proporranno sconti su alcuni prodotti disponibili dalle ore 09.00 alle ore 19.30. Un’occasione sia per i consumatori, che potranno acquistare una moltitudine di prodotti a prezzi ribassati e iniziare a fare i regali di Natale, sia per il settore del commercio, che durante le giornate del Black Friday vede su tutto il territorio nazionale crescere le vendite” hanno spiegato da Palazzo Levi.

Secondo uno studio di Codacons, infatti, il Black Friday, assieme a tutta la settimana di sconti e promozioni speciali legata all'evento, genererà quest'anno un giro d'affari che sfiorerà i 2 miliardi di euro, con una crescita prevista del +20% sul 2018.