Simposio di modellato a Bistagno

ACQUI TERME - Lunedì scorso la Gipstoteca Giulio Monteverde di Bistagno ha dato il via al secondo Simposio internazionale di modellato e formatura in gesso. «I quattro artisti selezionati, Domenico Festa (Matera), Yunmee Lee (Incheon, Corea del Sud), Francesco Paglialunga (Lecce) e Ottavia Paraboschi (Genova), ospiti dell’organizzazione – ha spiegato la direttrice Chiara Lanzi – avranno sette giorni a disposizione per modellare un'opera in argilla e per procedere alla sua formatura in gesso seguendo le tecniche scultoree tradizionali, sulle orme dello scultore bistagnese Giulio Monteverde».

Dopo la costruzione delle armature di supporto per le loro opere, i quattro artisti hanno subito avviato le fasi di modellato in argilla, raggiungendo in breve un notevole livello di definizione. «Poco alla volta si stanno svelando le loro idee scultoree - ha continuato l’intervistata – Domenico Festa modella la forma di una bambina in piedi; Yunmi Lee poco a poco costruisce un'elegante figura femminile; Francesco Paglialunga è impegnato in un virtuosistico panneggio che si sporge nel vuoto; Ottavia Paraboschi sta lavorando, in parallelo, due busti di dimensioni ridotte».

Tutte le fasi della lavorazione si stanno svolgendo sotto la tensostruttura del cortile della Gipsoteca, esposte allo sguardio curioso del pubblico.

Domenica 21 luglio, alle ore 14.30, ci sarà la cerimonia di premiazione della migliore opera. A valutare il lavoro dei quattro scultori ci sarà una giuria tecnica composta da Augusto Giuffredi, professore di Restauro dei materiali lapidei all'Accademia di Belle Arti di Bologna, Enrico Davoli, professore di Storia dell'Arte Moderna e del Design all'Accademia di Brera e l’artista Valerio Berruti. Accanto ai tecnici, rappresentanti del gusto ‘popolare’ con un consesso composto da sindaci e rappresentanti di associazioni o istituzioni culturali del territorio.