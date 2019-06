Giornata del rifugiato a porte aperte

ACQUI TERME - La cooperativa sociale Crescereinsieme onlus, con il patrocinio diversi enti locali, ha organizzato un ricco programma per la Giornata del rifugiato ribattezzata ‘A porte aperte’.

L’evento, rientrante in un più ampio progetto di inclusione e fratellanza tra le diverse culture della società contemporanea, proporrà, giovedì 20 giugno, a partire dalle ore 18 presso il Ricreatorio di via Cassino, uno stage di danze africane aperto a tutti.

La sera, alle ore 20, presso il teatro romano di via Scatilazzi, ci sarà invece uno spettacolo di balli etnici seguito da una cena a tema incastonata in quella magnifica cornice. Ad allietare i banchettanti le moledie coinvolgenti dei Bobby Soul & The Blind Bonobos, per l’occasione accompagnati da Pathe Mbaye e la Binghy family.

La festa continuerà poi venerdì 21 giugno grazie alla collaborazione della compagnia Teatro degli Acerbi. Alle ore 21, presso il palcoscenico romano della Pisterna, si terrà la loro pièce ‘Divine commedie’. Info: 0144.57339.