Sabato torna la Rosticciata

In attesa del Patrono e dello Zucchino De.Co., si celebra la più antica tradizione rivaltese: sabato sera, nel Fosso del Pallone, la 44esima Rosticciata, sulla griglia più lunga del Monferrato.

È pronto il Fosso del Pallone per accogliere i buongustai del nord-ovest in occasione dell’appuntamento estivo più conosciuto e longevo della tradizione locale. Prese piede alla fine degli anni Settanta per celebrare un’inattesa vittoria elettorale, ma negli anni, da una festa ‘di parte’, è diventata la ‘festa di tutti', e talvolta di più ancora. In linea con precise direttive per il risparmio idrico... la faranno da padroni i vini della cantina sociale di Rivalta Bormida, in primis “Preès” e “Sanpò”.

E poi piastra e griglia battezzeranno come ogni volta la famosa bruschetta della Pro Loco, salsiccia, salamini, costine, coppa e pollo prenderanno la scena, la gola e il palato (ci sarà anche la crostata di frutta).

Conviene prenotare, perché forse qualche posto c’è ancora. L’organizzazione deve garantire ingressi contingentati e comode posizioni a tavola, soddisfazione per il palato ma soprattutto sicurezza. Contattate i numeri 338 4454292, 335 7076461 oppure 339 6791524. È un appuntamento da non perdere.