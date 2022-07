Rivalta Bormida riparte con tapas, paella e sangria

Quale miglior anteprima per l’estate rivaltese se non una romantica e solidale “Paella sotto le stelle”? Ebbene sì, sabato sera, dalle ore 20 nello storico Fosso del Pallone, la Pro Loco ci metterà la faccia (con il suo grande sorriso), i muscoli (la sua grande determinazione) e la fantasia, quella di una proposta inedita quanto gustosa, tutto quanto teso a trasformare in un successo questa già gettonatissima iniziativa.

Ai nastri di partenza Tacos & Tapas, ricette esotiche elaborate con prodotti del tutto mediterranei ed anche e soprattutto locali. A seguire un trionfo di paella valenciana, di terra e di mare, con il gusto pieno dell’estate e della vacanza. Tutto chiaramente annaffiato da un fiume di sangria, in omaggio alla stagione. Anche il dolce arriva dalla penisola iberica: si chiuderà con la crema catalana, e ce n’è per tutti. Ci sarà anche spazio nella degustazione per i vini rossi e bianchi della Cantina Sociale di Rivalta Bormida, con i noti Sanpò (Dolcetto) e Preis (Barbera), i nostri preferiti in tutto il territorio.

Va segnalato lo scopo solidale dell’iniziativa: il ricavato della serata sarà devoluto in favore dei lavori di ristrutturazione della parrocchia, un abbraccio della Pro Loco e di tutta la comunità al nuovo parroco, don Gian Paolo Pastorini, giovane, dinamico, entusiasta ed instancabile. Un nuovo buon pastore per un gregge che abbisogna di affezionati fedeli quanto delle nuove generazioni da formare alla luce di un sentimento comunitario spesso sopito e distratto.



I prossimi appuntamenti in compagnia della Pro Loco di Rivalta Bormida

• Sabato 30 luglio nel Fosso del Pallone

44a edizione della ROSTICCIATA

“la griglia più lunga del Monferrato”

• Venerdì 5 e sabato 6 agosto

LA SAGRA DELLO ZUCCHINO DE.CO.

• Domenica 7 agosto

LA GRANDE FIERA REGIONALE DELLO ZUCCHINO DE.CO. DI RIVALTA BORMIDA