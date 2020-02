Tavolo regionale per gli aiuti contro la cimice asiatica

ACQUI TERME - Su indicazione dell’Assessore Marco Protopapa si è riunito il 12 febbraio a Torino, nella sede dell’Assessorato regionale all’Agricoltura il Tavolo tecnico per l’emergenza fitosanitaria cimice asiatica.

Nelle scorse settimane era stata avviata una campagna di sensibilizzazione e Protopapa insieme a Fondazione Agrion aveva presentato il nuovo progetto di prevenzione e lotta alla Halyomorpha halys. «Si tratta di un’iniziativa volta a far conoscere agli studenti delle scuole piemontesi le problematiche relative alla presenza della cimice asiatica con particolare riferimento ai danni provocati alle coltivazioni ortofrutticole – spiega l’assessore vertice del tavolo tecnico - fondamentale proseguire il confronto tra le varie categorie interessate».

Assessorato, Fondazione Agrion ed ANCI hanno realizzato una locandina per le scuole, caratteristiche della cimice asiatica, suo areale e accorgimenti da adottare per prevenirne la diffusione e la proliferazione dell’insetto. «Fondazione Agrion, Regione Piemonte ed Università di Torino insieme alle principali istituzioni di ricerca italiane ed europee stanno collaborando per individuare strategie e soluzioni per contrastare la diffusione della cimice asiatica in ambito agricolo e nei luoghi abitati – ha continuato Protopapa - Durante la riunione del 12 febbraio il settore Fitosanitario ha inoltre presentato le attività in corso per la realizzazione di un Piano nazionale di controllo biologico della cimice mediante l’allevamento e l’introduzione in natura del parassitoide oofago Trissolcus japonicus».

Un ulteriore obiettivo del tavolo è stato quello di definire l’entità dei danni alle principali coltivazioni piemontesi. A breve la deliberazione per la declaratoria di eccezionale emergenza, prodromica all’erogazione dei contributi che saranno messi a disposizione in seguito all’emanazione di uno specifico decreto del Ministero dell’Agricoltura.