Commissione sanità: «Centrodestra 'desaparecido'»

ACQUI TERME - Nei giorni scorsi si è riunita la Commissione comunale sulla Sanità. Tante le questioni da affrontare anche legate all’ospedale ‘Galliano’ da tempo oggetto di uno spoglio di reparti e servizi che appare inarrestabile. I rappresentanti dell’opposizione di centrodestra erano assenti. Della minoranza solo i referenti del Partito Democratico Miletta Garbarino e Carlo De Lorenzi.

«Ci rammarica la continua assenza dell’opposizione di centrodestra – ha dichiarato Mauro Ghione, capogruppo consiliare del Movimento 5 Stelle – per le minoranze era un importante momento di approfondimento e di chiarimento. È un loro diritto non presenziare a una commissione, soprattutto se ci sono impegni lavorativi o personali ma, non essendo la prima volta, sembra che dimostrino un disinteressamento totale verso la nostra sanità. Tutto ciò soprattutto alla luce delle continue dichiarazioni pubbliche in cui si richiedono collaborazioni e informazioni. A fronte di questo comportamento, queste richieste sembrano tentativi strumentali per ottenere visibilità. C’è poca coerenza: da una parte pretendono tavoli permanenti sulla sanità, dall’altra sono assenti alle commissioni. Probabilmente questa opposizione ritiene tale il suo ruolo solo quando c’è da intervenire sulla stampa, ma quando è chiamata a svolgere il suo compito nelle sedi istituzionali preposte la risposta è una laconica assenza. I desaparecidos non servono alla città».