Roso: «Basta polemiche con il sindaco Lucchini»

ACQUI TERME - «Ritengo definitivamente chiusa ogni polemica con il sindaco Lorenzo Lucchini. Tale mia decisione scaturisce dalla personale valutazione dell'inderogabile necessità di anteporre ad ogni sterile diatriba l'immagine positiva della città di Acqui Terme e dei suoi cittadini» con queste parole Franca Roso, ex assessore dell’era Bertero e oggi nuovamente presidente dell’Ancot, l’associazione che raggruppa le città termali del Belpaese, sotterra l’ascia di una guerra dai toni carichi di acredine. «Polemiche che non producono nulla di buono, ma servono solo a distogliere l'attenzione da quelli che sono i problemi di carattere economico e politico-amministrativo ben più importanti ed urgenti – ha piccato la commercialista acquese - Ribadisco e sottolineo che per il rilancio di Acqui Terme, debbano essere adottate politiche volte ad intensificare gli sforzi indirizzati alla promozione del termalismo, della cultura, dell’enogastronomia e di tutto ciò, che di collegato a queste peculiarità ne consegue. Progetti disgiunti che non tengano conto della storia millenaria della nostra città, ritengo siano solo e semplicemente “improvvisazione” che non porta a nulla di positivo».

Rinviate ad altre sedi la discussione di eventuali contrasti, la Roso promette di destinare tutte le sue energie all’attività dell’Ancot «che sta portando avanti progetti importanti, ai quali, con mio grande dispiacere, il Comune di Acqui Terme non ha aderito e collaborerò con tutti, sempre nel rispetto delle istituzioni come ho fatto in passato e come è mia abitudine fare, con la promessa ai miei concittadini acquesi, per i quali nutro rispetto, di tenerli sempre aggiornati e informati sull’importante attività di rilancio termale svolta dall’associazione».