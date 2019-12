Convegno sul Reddito di cittadinanza: un altro rinvio

ACQUI TERME - C’era tanta attesa per il convegno sul Reddito di cittadinanza che si sarebbe dovuto tenere sabato 14 alle 21 al Grand Hotel Nuove Terme. L’appuntamento era già stato annullato una volta per comprensibili motivazioni legate all’imperversare del fenomeno alluvionale. «Una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, volta a ridurre il tasso di diseguaglianza ed esclusione sociale» aveva spiegato il sindaco Lorenzo Lucchini relatore insieme alla senatrice Susy Matrisciano. Ed invece il popolo acquese dovrà attendere ancora, non si sa per quanto, per avere lumi sulla misura rivoluzionaria Made in 5 Stelle. Un messaggio dell’entourage del sindaco ha infatti informato che l’evento è rimandato a data da destinarsi «a causa della gestione dell’emergenza maltempo».