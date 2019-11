Post alluvione: incontro tra i sindaci e il presidente Baldi

ACQUI TERME - Ha smesso di piovere ma c’è poco da essere lieti. Fiumi e torrenti hanno invaso vasto aree spazzando via o mandando a mollo molte colture. Il danno all’agricoltura non è ancora stato definito nel dettaglio, ma le prime stime sono drammatiche. Crolli, smottamenti e frane hanno realizzato gli incubi paventati in anni di conferenze sul dissesto idrogeologico: colline scivolate a valle, strade tranciate di netto da fenomeni franosi, voragini aperte sul pavé bituminoso.

Ancora oggi alcuni paesi sono isolati, altri sopravvivono con una viabilità ridotta al lumicino. Si deve fare il punto della situazione per formalizzare e portare avanti nelle stanze romane richieste ponderate, mirate e risolutive che tengano conto della tragicità dell’evento climatico che ha investito il Basso Piemonte. Per far ciò, oggi pomeriggio, alle 18, nella sala Consiliare del Comune di Acqui Terme si terrà un incontro partecipato dai sindaci del territorio e dal presidente della Provincia di Alessandria Gianfranco Baldi.