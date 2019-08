Comune: Lucchini nomina Mighetti assessore e vice sindaco

ACQUI TERME - Questa mattina il sindaco Lorenzo Lucchini, in esito alle dimissioni di Mario Scovazzi, ha nominato Paolo Mighetti, vicesindaco e assessore al Bilancio e Finanze, ai Tributi, al CED, alle Società Partecipate, all’Agricoltura e Attività Produttive. La Giunta torna così al numero di cinque assessori.

"Con la nomina di Paolo Mighetti si intende lavorare nel segno della continuità, proseguendo il lavoro svolto in questi anni dall’ex assessore Mario Scovazzi nell’ambito della riduzione del debito cittadino – ha spiegato il primo cittadino - Sono certo che il nuovo vicesindaco e assessore al Bilancio saprà raggiungere gli obiettivi, che insieme vogliamo portare avanti per il bene della comunità e per la crescita di Acqui Terme".

Paolo Mighetti, acquese, classe 79 è laureato in Architettura, libero professionista e nel 2007 è stato tra i fondatori del MeetUp di Acqui Terme e tra gli organizzatori del primo V-day. Militante del Movimento 5 Stelle ha dato spunti risolutivi soprattutto sui temi legati all’urbanistica e ai lavori pubblici. Dal 2009 al 2012 è stato consigliere nel Comune di Cavatore e nel 2014 è stato eletto nel Consiglio regionale nella circoscrizione di Alessandria. In Regione Piemonte, ha svolto il ruolo di Capogruppo del M5S Piemonte dal 2016 al 2017, ed è stato per 5 anni in Commissione Bilancio e Presidente della Giunta delle elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità.

"Desidero in primo luogo ringraziare il Sindaco e Mario Scovazzi, che in questi anni hanno sempre lavorato in modo impeccabile – ha dichiarato Mighetti dopo la nomina – Eserciterò questo incarico proseguendo l’attività realizzata dal mio predecessore, con la speranza di svolgere al meglio quanto lui ha intrapreso in questi due anni. Ciò su cui voglio concentrarmi prima di tutto è entrare nel dettaglio di ogni questione, insieme al sindaco, ai colleghi e ai dirigenti, in stretta relazione con la maggioranza e minoranza, che ringrazio sin da ora".