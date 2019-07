Acqui, i temi in programma per il prossimo Consiglio

ACQUI TERME - Consiglio in seduta straordinaria prima della pausa estiva, domani, martedì 30 alle 21 a Palazzo Levi, per dibattere su questioni economiche particolarmente stringenti.

Verrà infatti presentato il Dup 2020 della Giunta, documento programmatico che disegna le linee strategiche del governo locale nel medio ciclo. Dopo le deliberazioni di rito si passerà alla ratifica delle variazioni di bilancio di previsione 2019/2020, seguita dal riconoscimento di un debito fuori bilancio per euro 75.638 nei confronti di Econet, la società che gestisce la raccolta differenziata.

Quarto punto, altro riconoscimento extra actum per Italgas reti (stabilito in sede giudiziaria) per euro 181.516. Si prenderà poi atto dell’equilibrio ed assestamento del bilancio ed infine si voterà a sostegno dell’avvocato iraniano Nasrin Sotoudeh, attivista nel campo dei diritti umani, soprattutto delle donne, condannata a 12 anni di reclusione e 148 frustate.