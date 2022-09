CASSINELLE - Si terrà sabato 10 settembre, alle ore 10.00 e alle 16.00, “Na vóta ui éra ir mòr…” (Una volta c’era il mare) l’incontro didattico promosso in collaborazione con il biologo marino Mariano Peruzzo. L’appuntamento è presso l’area attrezzata Chiappini di Cassinelle.

L'evento, promosso dalla Pro Loco di Cassinelle in concomitanza con la Festa del Fungo (organizzata, come da tradizione, in località Colombara, nelle serate di venerdì 9 e sabato 10 settembre, ndr) prevede, tra le altre cose, la presentazione dell’ultima edizione del pannello bilingue "Cassinelle e il suo mare - Cassinelle and its sea". Nel corso della giornata è previsto lo svolgimento di alcune attività, a partire da un laboratorio con una prova pratica di sedimentazione e, a seguire, un’escursione esplorativa sul sito geopaleontologico dei Chiappini.

L’iniziativa sarà ad offerta e il ricavato verrà interamente devoluto alla Pro Loco che, nei prossimi mesi, proseguirà l’opera di divulgazione e promozione di questo importante sito visitato annualmente da centinaia di studenti di Scienze Ambientali e Scienze Geologiche delle Università di Torino e Genova, e scelto dal FAI come protagonista delle giornate di primavera edizione 2021.