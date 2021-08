Acquese: 11 i Comuni con residenti positivi al test

ACQUI TERME - Per quasi tutto il mese di giugno e fino alla prima metà di luglio il numero dei contagi nei comuni dell'Acquese aveva raggiunto livelli praticamente irrisori. Da ormai due settimane, però, le positività al Covid sono tornate a salire, se pur con numeri tutto sommato ancora contenuti con la sola eccezione del comune di Cartosio, dove da circa venti giorni si contano una trentina di domiciliati in isolamento a seguito del focolaio che si è sviluppato tra un gruppo di adolescenti del paese di ritorno dalle vacanze. In base ai dati forniti dall'Unità di crisi regionale nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 3, sono 11 i comuni del territorio in cui si registrano casi di positività al test.

Ad Acqui Terme, come riferito pochi giorni fa dallo stesso sindaco Lucchini, sono una quarantina le persone in stato di isolamento domiciliare. Cartosio a parte, fortunatamente ad Alice Bel Colle, Bistagno, Gamalero, Melazzo, Pareto, Sezzadio, Spigno Monferrato, Strevi e Terzo i casi rimangono al di sotto delle 2-3 unità.

Secondo quanto riportato sul sito dell'Asl provinciale, al momento all'ospedale Galliano non sarebbero ricoverati pazienti positivi al Covid.