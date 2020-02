Week end in maschera con il Carnevale nell'Acquese

ACQUI TERME - Tutto pronto per il primo weekend di Carnevale per l’Acquese. Aprirà la festa, Spigno Monferrato. Sabato 22 alle 14.30, presso l’ex cinema, andrà in scena il ‘Carnevale spignese’ con giochi per bambini e intrattenimento per tutti. La pro loco curerà la merenda preparando le tradizionali bugie, uno dei dolci preferiti da adulti e bambini. (Info 0144.91155).

Domenica 23 partirà l’evento più atteso, il Carnevalone di Bistagno. Tante le iniziative a disposizione fino a martedì 25: banchetti a km zero degli agricoltori di Campagna Amica e degustazioni di vino e prodotti locali; pièce di teatro da strada, manicaretti preparati dalla ‘cucina dei ragazzi’ e poi le sfilate per le vie del paese in compagnia di Sua Maestà Uanen Carvè, la maschera tradizionale bistagnese, consorte, e il rumoroso corteo di bambini. In sfilata anche la Banda Solia di Cassine, gli sbandieratori Alfieri dell’Astesana e i tamburini del Palio di Canelli. Alle 16.45 il monologo di Uanen Carvè con i suoi ‘stranot’, componimenti, in dialetto e rima. Alle 21.45 gran ballo. Lunedì 24, dalle 14 al teatro della Soms, festa in maschera con intrattenimento organizzato dall’Istituto Santo Spirito di Acqui. Dopo la rottura della pentolaccia, serata baby dance.

Sempre domenica 23, ma a Cassine, l’appuntamento è alle 14, in piazza Italia da dove partirà il trenino delle maschere. A seguire i bambini porteranno un po’ di allegria tra gli ospiti dell’Opera pia Sticca e dopo la festa si fermerà in piazza Cadorna dove ci saranno musica, merenda e la pentolaccia. In caso di maltempo la festa si terrà all’oratorio.