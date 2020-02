'In punta di Piedi' protagonista al Brianza Danza Festival

ACQUI TERME - Ieri a Mandello del Lario, in provincia di Lecco, si è tenuta la sesta edizione del Concorso Brianza Danza Festival. Un evento molto importante per la scena italiana, come testimoniano i nomi delle personalità sedute in giuria: Claudio Coviello e Vittoria Valerio, ballerini del Teatro alla Scala, Francesco Squillaci, noto coreografo televisivo e Michele Olivieri, critico di danza. Alla kermesse hanno partecipato anche le ballerine dell’Asd acquese 'In Punta di piedi' che ha ipotecato il terzo gradino del podio. Rebecca Neri e Linda Roffredo hanno portato a casa il terzo premio duo classico baby, Carola Ivalti quello per solista contemporaneo; terzo posto anche tra i gruppi moderno contemporaneo baby, per Chiara Alaimo nei solisti contemporaneo senior nonché per Aurora Aresca e Veronica Bisceglie nel duo contemporaneo senior.

Soddisfatta l’insegnante Fabrizia Robbiano «Sono state assegnate ai nostri danzatori anche numerose borse di studio– ha commentato – Le ragazze sono state bravissime anche se non è stato facile e niente era scontato. Ci siamo allenate e siamo pronte per i prossimi step».