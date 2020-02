All'Ariston la matematica e l'amore del duo Angelillo-La Ginestra

ACQUI TERME - Terzo appuntamento per la rassegna teatrale dell’Ariston. Martedì 11, alle 21, il palcoscenico di Acqui Terme ospiterà ‘La matematica dell’amore’, opera nata dalla penna di Adriano Bennicelli, messa in scena dalla regia di Enrico Maria La Manna. Sulle assi due volti molto noti della scena teatrale italiana: Edy Angelillo e Michele La Ginestra. «È la storia di un uomo che, alle soglie della pensione, fa il consuntivo della sua vita – ha spiegato la direttrice artistica Clara Costanzo – Lo accompagna una donna, al suo fianco da quando erano bambini. Ricordi, emozioni e giochi di tanti anni di vita insieme, tra alti e bassi, tra prendersi e lasciarsi, raccontati con la voglia di sorridere sempre anche delle difficoltà. Lei e il suo giocare col mondo sono l’eccezione. Lui e il suo rifiuto della matematica sono la regola. Una storia d’amore, di matematica e di sentimenti, per uno spettacolo che è un cult del panorama teatrale italiano».

Lo spettacolo è più che rodato; in tour in tutta Italia, da dodici anni, alla chiusura del sipario, incassa il plauso di pubblico e critica. «È un testo sempre attuale che non passa di moda perché parla di un sentimento che non ha età – ha dichiarato Michele La Ginestra – La commedia racconta le varie età dell’amore: quello che nasce da bambini, che prosegue nell’adolescenza, continua da adulti e arriva alla vecchiaia. Insomma, si parla dell’amore in vari momenti della vita ed è facile riconoscersi, perché coinvolge l’umanità in tutte le sue sfaccettature». Info: 0144 58067