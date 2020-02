Econet: lo sportello si sposta all'ex Kaimano

ACQUI TERME - Mercoledì 12 l'ecosportello Econet non sarà più a Palazzo Levi. La Giunta grillina ha deciso di dare nuovi e maggiori spazi a pochi metri di distanza in via Maggiorino Ferraris 5, presso l'ex Kaimano.



«Una soluzione più funzionale per gli utenti che avranno così locali più capienti e comodi - hanno spiegato da Palazzo Levi - L'utenza acquese potrà continuare, nei giorni di apertura, ad avere a disposizione i vari servizi offerti dall'Ecosportello, tra cui il ritiro dei contenitori e dei calendari. Gli operatori sono formati dall’azienda Econet per illustrare nel dettaglio il funzionamento della raccolta differenziata e per rispondere a ogni dubbio o richiesta di chiarimento».



Gli orari di apertura dello sportello rimangono invariati: da lunedì al sabato dalle 9 alle 13.