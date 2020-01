a Ricaldone va in scena 'Il giro del mondo in otto teatri'

RICALDONE - Il teatro Umberto I di Ricaldone è pronto ad ospitare, sabato primo febbraio, alle 21.15, ‘Il Giro del mondo in otto teatri – tra parole, musica e risate’ della compagnia La Soffitta. La pièce è un viaggio nella settima arte così come vissuta in epoche e Paesi diversi. A giocare con la comparazione delle culture da palcoscenico Alberto Calepio, Barbara Benzi, Davide Benzi, Felice Cervetti, Carla Delorenzi, Maura Gera, Sandra Ghiazza, Mauro Ghione, Maurizio Giannetto, Rosanna Lobosco, Laura Parodi, Paola Ragno e alla chitarra Bruno Oliveri. Attori e registi, Lucia Baricola e Marco Gastaldo. Info: 3495114166