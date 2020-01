Un 'Autunno di fuoco' all'Ariston con Milena Vukotic

ACQUI TERME - Secondo appuntamento per il cartellone del Teatro Ariston. Dopo l’esordio affidato a Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti mattatori di un apprezzatissimo Donchisc@tte, la direttrice artistica Clara Costanzo ha pensato ad un’altra piéce di rodato successo. Martedì 28, alle 21, sul palcoscenico di piazza Matteotti, andrà in scena ‘Un autunno di fuoco’ di Eric Coble, con Milena Vukotic e Maximilian Nisi diretti dalla regia di Marcello Cotugno. «Un’anziana barricata in casa e un intruso che si infila dalla finestra – hanno spiegato dall’Ariston – Inizia così ‘Un autunno di fuoco’, commedia dolce e graffiante sui delicati e spesso esplosivi rapporti tra madri e figli. Ma Alessandra non è una vecchietta indifesa, bensì un’artista quasi ottantenne alla resa dei conti con la sua famiglia per stabilire dove trascorrerà i suoi ultimi anni di vita. Con una passione vulcanica e una pila di bombe Molotov, Alessandra si chiude in casa minacciando di dar fuoco a tutto piuttosto che finire in una casa di riposo. L’intruso è Chris, il più giovane dei tre figli».

Lo spettacolo è stato inserito nel progetto ‘Donn -Acqui’ organizzato dagli assessorati comunali di Politiche Sociali, Cultura e Pubblica Istruzione. L’iniziativa persegue il fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul mondo delle donne e contrastare ogni forma di discriminazione o violenza di genere.