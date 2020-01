Ambiente: all'Istituto Parodi 'Futuriamo' con Guido Parodi

ACQUI TERME - Torna ad Acqui Terme ‘Futuriamo’ il ciclo di incontri con il sociologo Guido Viale. Stamani si terrà il primo appuntamento del progetto di ‘Educazione ambientale per un futuro da amare’ consistente in una serie di conferenze formative volte a sensibilizzare le giovani leve sull’importanza dei temi ambientali. Il prossimo incontro, diviso in due sessioni, si terrà presso l’aula magna dell’Istituto ‘Parodi’. Gli organizzatori di Fridays for Future, con il patrocino del Comune, coinvolgeranno per questo incontro tutte le classi del triennio del Liceo Classico e del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto in un incontro altamente formativo sulle migrazioni climatiche con la partecipazione straordinaria del sociologo milanese Guido Viale.

L’ospite d’onore ha lavorato in diverse società di ricerca, consulenza e progettazione in ambito economico, sociale e ambientale, svolgendo un’intensa attività pubblicistica. Le due sessioni si concluderanno con la proiezione del documentario ‘The Climate Limbo ’ un film del 2019 di Paolo Caselli, Francesco Ferri, Elena Brunello, che racconta il nesso tra cambiamento climatico e migrazioni, attraverso le storie di una ragazza nigeriana fuggita dal suo paese per i danni causati dal petrolio sull’ambiente, di un ragazzo bengalese scappato dalle feroci inondazioni e di alcuni ragazzi italiani che si confrontano con la desertificazione dei loro territori.

«Vogliamo sensibilizzare e formare i giovani studenti su un tema caldo ed importante che ci riguarda da molto vicino – dichiara Asia Vaccaro, portavoce del Friday For Future acquese – La speranza è che tutti possano essere collaborativi e agire direttamente per salvare il nostro futuro oggi seriamente ipotecato dall’inquinamento».