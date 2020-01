Melazzo: al via i lavori sul ponte di ferro

MELAZZO - E’ forse il simbolo Acquese dell’alluvione 2019. Un ponte, quello sull’Erro a Melazzo, chiuso per ristrutturazione quando più ce n’era bisogno. Un intero territorio isolato; solo un passaggio appiedato che per l’andirivieni emergenziale ricordava scene tragiche viste durante la guerra in ex Jugoslavia. Oggi è uno dei cantieri più caldeggiati del post emergenza.

Il ponte di Melazzo sull’Erro è stato anche oggetto di una mobilitazione popolare che ha coinvolto non solo la popolazione del paese ma di tutta la valle. «Mercoledì 23 gennaio verranno affidati i lavori alla ditta Martino, di San Frè (CN) mentre quelli del guado partiranno lunedì e saranno realizzati dalla Ligurscavi di Cartosio – ha spiegato Andrea Casanova portavoce del Comitato – Il ponte sarà interessato da un rifacimento totale della soletta, una bonifica e rinforzo della travatura metallica e un consolidamento di spalloni e pilone in calcestruzzo, al termine si avrà una portata di 250 quintali e altezza massima di transito 3,80 metri». Tempi di consegna non a breve, ma per il transito ‘ordinario’ sarà garantito dal guado.