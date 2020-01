Enzo Buarné e la sua Boheme a Castelnuovo Bormida

CASTELNUOVO BORMIDA - Primo spettacolo 2020 per il cartellone del Piccolo Teatro Enzo Buarné a Castelnuovo Bormida. La compagnia Il Teatro del Rimbombo ha pianificato otto spettacoli egualmente divisi tra produzioni proprie e appuntamenti affidati a “soggetti esterni” comunque di grande valore. In un crescendo di interesse di pubblico, la kermesse è arrivata al giro di boa e venerdì 17 e in replica domenica 18, alle 21, proporrà “La mia Bohème” di Enzo Buarnè.

«L’opera è un racconto, o meglio, un vero e proprio flusso di coscienza e di considerazioni molto intime sul mestiere dell’attore, del teatro e della vita come la intendeva Buarnè» hanno spiegato gli organizzatori.

"La mia Bohème" è stata scritta nel 1992 e portata in scena per soli tre anni. «Poi è rimasta custodita in un cassetto come un tesoro - fanno sapere dal Piccolo Teatro - Nel prossimo weekend Laura Gualtieri e Andrea Robbiano lo riporteranno alla luce con la cura, la delicatezza ed ironia a cui ci hanno abituati in questi anni».

Laura Gualtieri vestirà i panni Carmen, proprietaria della casa nella quale Simone Valentino (Robbiano) abita, scrive e prova il suo teatro. «L’opera è un inno al teatro» hanno commentato gli attori che hanno curato anche la regia, mentre la scenografia è stata realizzata da Francesca Mazzarello. Info: 339 3055082