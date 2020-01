Comune di Acqui: un portale rinnovato ed accessibile a tutti

ACQUI TERME - Prende vita il nuovo portale della città di Acqui Terme, sviluppato dalla società '360 Positive'. Dopo una fase di sperimentazione e di test durata un mese, Palazzo Levi ha completato l’aggiornamento della veste grafica del nuovo sito che riprende lo stile e le funzionalità del sito di Roma Capitale.

«Il sito web è stato realizzato in conformità alle “Linee guida di design per i siti web della pubblica amministrazione locale” presentate da AgID - Agenzia per l’Italia Digitale e si ispira ai principi fondamentali previsti dal Codice dell’amministrazione digitale: accessibilità, trasparenza e partecipazione attiva del cittadino, qualità del web – hanno spiegato i tecnici - Rinnovato nella grafica e nell’organizzazione dei contenuti, il nuovo portale è incentrato sulle esigenze degli utenti e sulle funzioni istituzionali dell’Amministrazione comunale, che ha il dovere di considerare la comunicazione via web il canale privilegiato di informazione e di erogazione dei servizi».

Secondo la Giunta grillina la realizzazione del nuovo sito rappresenta un punto di svolta per le politiche di comunicazione del Comune. L’obiettivo: diventare in breve lo strumento principale della comunicazione con i cittadini. Potrà esserlo grazie a semplicità d’uso, completezza delle informazioni e tempestività nella pubblicazione delle stesse.

Strutturato su sei principali pilastri (Amministrazione, Città, Servizi, Attualità, Domande Frequenti e Contatti) il sito punta a fornire informazioni dettagliate per orientare il cittadino e le imprese nella scelta dei servizi erogati. Il sito è arricchito da numerose sezioni che permettono di avere anche informazioni turistiche e sugli eventi cittadini principali. Potrà essere facilmente consultato da tutti i dispositivi mobili e da tutte le persone grazie a contenuti fruibili anche agli utenti con disabilità.

«La ridefinizione del nuovo sito istituzionale – dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini – è stato un lavoro impegnativo e attento. Uno dei nostri obiettivi era di modernizzare i nostri strumenti principali di comunicazione verso la cittadinanza e i visitatori: appena insediati abbiamo rinnovato il sito turistico, ma era indispensabile rinnovare anche la veste grafica istituzionale. Ora è possibile offrire agli utenti la possibilità di usufruire di un sito di semplice consultazione, che rende il tutto più godibile, anche attraverso una veste grafica accattivante e attrattiva per i fruitori di internet. Il nostro impegno per modernizzare la macchina amministrativa non si è ancora concluso».