Lo Straniero canta Battisti: concerto omaggio a 'Le Segrete'

STREVI - Un anno da incorniciare, quello appena trascorso, ricco di novità e concerti. Dopo la pubblicazione dell'ultimo album 'Quartiere Italiano' (La Tempesta Dischi), ad ottobre 2018, e il successivo tour promozionale sui palchi di mezza Italia, per la band Lo Straniero, in primavera sono arrivate le soddisfazioni più grandi: prima la notizia dell'accesso alle finali della 30esima edizione di 'Musicultura 2019', al termine delle quali la giuria di esperti - composta, tra gli altri, da Claudio Baglioni, Gino Paoli, Vasco Rossi e Roberto Vecchioni - li ha decretati tra gli otto vincitori del concorso. Giovanni Facelli, Federica Addari, Valentina Francini, Luca Francia e Francesco Seitone, a giugno, sono poi saliti sul palco dello Sferisterio di Macerata per la finalissima condotta da Enrico Ruggeri e Natasha Stefanenko, dove è arrivato anche il premio speciale ‘Musicultura Tour – Nuovo Imaie' del valore di 15mila euro più 8 date di concerti, in calendario nei prossimi mesi.

Ora, il 2020 de Lo Straniero riparte con un originale omaggio alla musica d'autore italiana.Stasera, Sabato 11, nei suggestivi sotterranei del municipio di Strevi (piazza Matteotti) dove ha sede la rassegna di musica e teatro ‘Le Segrete’, il gruppo acquese-astigiano proporrà alcuni dei più grandi successi (rivisitati) di Lucio Battisti. Brani tratti da album prodotti dal compianto cantante e compositore negli anni ‘70: ‘Il mio canto libero’, ‘Il nostro caro angelo’ e ‘Anima latina’, solo per citarne alcuni.

‘Morto dal vivo’ è il format ideato e condotto da Beppe Puso «in cui i grandi autori vivi cantano le canzoni degli autori morti (ma mai viceversa...)» e che, nelle prossime settimane, proseguirà con altri appuntamenti. L’evento è organizzato da IndiePendenza, l’associazione che nel 2015, a Cassine, ha dato vita all’ormai celebre festival di musica indipendente.

A ‘Le Segrete’ di Strevi, dalle 19, si terrà la conferenza stampa durante la quale il nucleo organizzativo di IndiePendenza presenterà il calendario della rassegna ‘Morto dal Vivo’ e i progetti dell'associazione per l’anno appena iniziato. A seguire, apericena a buffet e l’esibizione live de Lo Straniero. Ingresso 5 euro.