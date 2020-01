ACQUI TERME - Ultimi giorni per la Mostra Internazionale del Presepe, organizzata dalla Pro Loco di Acqui Terme. La 33esima edizione volge al termine e il centro espositivo del Movicentro è pronto ad accogliere i visitatori fino all’Epifania. Ad attenderli ci sarà un percorso interessante con oltre duecento opere e 3mila statuette e più di 50 espositori provenienti da tutto il mondo: dalle magnifiche rappresentazioni dell’antica manifattura napoletana, in gesso o addirittura in porcellana, a creazioni estrose fatte di carta, polistirolo, tappi di sughero, pongo, luci di natale trasformate in personaggi sacri e mattoncini Lego.

Novità di questa edizione un presepe realizzato con compensato traforato e decorato a mano rappresentante Torino e i suoi monumenti più conosciuti, la Mole, Palazzo Reale, Palazzo Madama.

Spazio anche alle opere del concorso ‘mini presepi’ riservato agli alunni delle materne, elementari e medie del circondario. La mostra sarà aperta tutti i giorni, fino al 6 gennaio con orario lunedì-sabato 15.30-18.30; domenica e festivi 15-19.