L'associazione Need You per i terremotati d'Albania

ACQUI TERME - Un’altra iniziativa benefica per l’associazione Need You onlus. Stavolta mano tesa verso l’Albania colpita a fine novembre da un forte terremoto. La macchina della solidarietà acquese si è mobilitata immediatamente e in breve Adriano Assandri e i sostenitori di Need You hanno messo su un carico di beni umanitari diretti al centro Don Orione ad Elbasan, non lontano da Durazzo.

Il contenuto: «350 cartoni di abbigliamento per uomo, donna e bambino, 9 cartoni di giacconi invernali, 69 cartoni di biancheria per la casa (coperte, lenzuola), 59 cartoni di borse e scarpe, 34 cartoni di giocattoli – ha spiegato il presidente Assandri - Tutto materiale per cui dobbiamo ringraziare i benefattori ed i volontari che gestiscono il magazzino: Marco e Pierino, Annamaria, Milena, Mariangela, Mirka, Rita ed Alessandra, che raccolgono e inscatolano tutto quello che ci arriva».

A chiudere gli ultimi spazi del container anche 2 bancali di calzature nuove e 22 bancali d t-shirt dono dall’associazione One More Life di Asti.