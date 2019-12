Casa degli Elfi: ultimo weekend con il mago Claude

ACQUI TERME - Sabato 21 e domenica 22 saranno gli ultimi due giorni di apertura della “Casa degli elfi” (in via Manzoni, 14). «Un mondo magico nel cuore di Acqui Terme – hanno spiegato dalla compagnia teatrale La Soffitta – Si potrà visitare la stanza del tempo e quella dei giochi accompagnati da giovani elfi, realizzare una pallina o un albero di Natale da portare a casa ed ascoltare le storie di mamma e papà elfo». Special guest, sabato 22, a partire dalle ore 16, il mago Claude con il suo spettacolo di magia. Come al solito previsto il servizio Elfibus, da e per la Bollente.