Incontro al Cai: in tour sulle Alpi Occidentali con Gian Luca Boetti

ACQUI TERME- Nell’ambito della rassegna ‘Incontri con l’autore’, venerdì 13 alle 21 nella sede Cai di via Monteverde, 44, il pubblico acquese potrà conoscere il fotografo e scrittore Gian Luca Boetti. L’autore presenterà il suo ultimo libro 'I grandi Tour delle Alpi Occidentali', (Feltrinelli, Gribaudo). La presentazione, arricchita della proiezione di scatti suggestivi, racconterà il cammino di Boetti lungo una ventina di trekking facili, dai 3 ai 6 giorni di durata (e il mitico Tour del Monte Bianco in 10 giorni), tra Italia, Francia e Svizzera. «Un meraviglioso viaggio per immagini, sulle Alpi Pennine, Graie, Cozie, Marittime fino alle Liguri – ha spiegato l’autore – Il libro racconta trek suggestivi nei Parchi nazionali del Gran Paradiso, della Vanoise, del Mercantour, in quelli regionali del Mont Avic, del Queyras, del Monviso, delle Alpi Marittime, delle Alpi Liguri, di Zone di Protezione Speciali e in siti di Interesse Comunitario. Dalla Gran Becca e dal Tetto delle Alpi, fino al Ponente Ligure e alla Costa Azzurra, la proiezione è una guida per progettare splendidi viaggi a piedi, passando dai ghiacciai alpini al Mediterraneo».