Salute e diritti sanitari secondo il Pd: incontro all'ex Kaimano

ACQUI TERME - Domani, venerdì 6 alle 18, l’auditorium dell’ex Kaimano ospiterà un incontro che farà il punto sulla situazione della sanità e sulle prospettive future del Servizio Sanitario Nazionale. Relatore d’eccezione, Mauro Salizzoni, medico di fama internazionale, professore universitario, già Direttore del Centro trapianti di fegato dell’Ospedale Molinette ed oggi Vicepresidente del Consiglo regionale, indipendente nel gruppo del Pd.

Al centro del dibattito il tema ‘Salute bene primario; Sanità diritto inalienabile’, declinato in via generale ed analizzato secondo le criticità locali. Interverranno anche Domenico Ravetti, capogruppo piddino al Consiglio Regionale, Marco Cazzuli, Assemblea dei sindaci del distretto sanitario, e Milietta Garbarino, Consigliere Comunale, già dirigente biologo dell’Ospedale di Acqui.