Dalla Regione rassicurazioni per il futuro dell'Ospedale

ACQUI TERME - Nei giorni scorsi l’assessore regionale alla sanità Luigi Genesio Icardi, accompagnato dall’assessore all’agricoltura Marco Protopapa e dal commissario straordinario dell’Asl di Alessandria, Valter Galante, ha fatto visita all’ospedale civile di Acqui Terme.

«Si è trattato di una promessa mantenuta quella dell’assessore Icardi di fare visita al nostro ospedale, in un momento in cui tutti gli acquesi guardano con apprensione al futuro di questa importante struttura che serve non solo la città di Acqui Terme ma anche un vasto bacino d’utenza che ricomprende, la valle Bormida, la bassa langa astigiana, la valle Erro e tutto il Ponzonese - ha spiegato l’assessore Marco Protopapa - Durante la visita, il collega Icardi ha avuto modo di poter vedere da vicino le strutture e le attrezzature di cui è dotato l’ospedale, ma anche d’intrattenersi con gli operatori sanitari che erano lunedì pomeriggio in servizio».

Al termine della visita, l’assessore alla sanità ha confermato l'evidente potenzialità della struttura che merita di essere rivalutata prendendo innanzitutto in esame il miglioramento dei servizi sanitari, coordinandoli maggiormente con quelli degli altri presidi che costituiscono attualmente la rete ospedaliera provinciale.

«Mi sono premurato di fare presente all'assessore Icardi e al commissario Galante, insieme agli operatori sanitari presenti, tutte le criticità espresse a più riprese dai cittadini – ha continuato l’intervistato - Una prima rassicurazione da parte dell’assessore regionale alla sanità sul mantenimento dei servizi erogati, mentre lo stesso Icardi si è ripromesso di ritornare nell’Acquese per prendere in considerazione le esigenze dei servizi territoriali che fanno capo al Distretto di via Alessandria».