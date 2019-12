Al salone San Guido serata-dibattito sul dramma dell'Amazzonia

ACQUI TERME - Sabato 7 alle 21, al salone San Guido del duomo si terrà una serata informativa dal titolo “Amazzonia in fumo” organizzata da ‘AgireOra’ di Alessandria. «Approfondiremo le cause alla base dello scempio che sta avvenendo in Amazzonia e vedremo anche cosa lega i consumatori italiani a questa deforestazione – hanno spiegato dall’associazione - lo scopo è quello di far capire cosa non va del nostro modo di produrre e consumare e da qui iniziare a progettare un futuro che si basi su presupposti diversi».

Il dibattito verrà introdotto dalla proiezione di due film-documentario ‘Alma’ (2010) e ‘Deforestazione Made in Italy’ (2019). Ingresso libero. Info: 0144 770272