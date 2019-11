FabLab, il laboratorio della creatività si presenta all'ex Fermi

ACQUI TERME - Uno spazio dove «poter essere liberi e autonomi nel processo di produzione di una propria idea» è questa la missione di FabLab Collaborazioni, il progetto collettivo di progettazione che verrà inaugurato domani, sabato 30, alle 11, nei (redivivi) locali dell’ex Istituto ‘Fermi’. «Si tratta di un laboratorio di fabbricazione digitale aperto a tutti, a chi vuole estendere o condividere le proprie conoscenze e competenze sulla fabbricazione digitale ed esprimere la propria creatività» hanno spiegato da Impressioni Grafiche che nell’organizzazione è stata e sarà affiancata da Asca, Hob in progress e con il sostegno di Fondazione Social e Compagnia San Paolo. Lo spazio sarà quindi una caldera di creatività vocata al co-working, una fucina d’idee capace di supportare i creativi nella realizzazione di prodotti, reali o virtuali, da lanciare sul mercato o per qualsiasi altro utilizzo. Info: 0144 313350