Alluvione, è tempo di pulizie: smaltimento rifiuti alla Polveriera

ACQUI TERME - E’ tempo di pulizia. La pioggia ha smesso di cadere e le case acquesi fanno i conti con fango e materiale vario lasciato dall’alluvione. «Cosa fare di tutta questa ‘rumenta’?» hanno domandato i cittadini. La risposta è arrivata da Econet: «Per agevolare lo smaltimento di materiale alluvionale di chi ha subito allagamenti, l'isola di conferimento in strada Polveriera ritira in via eccezionale materiali trasportati anche con furgoni, trattori, eccetera – hanno spiegato - Il conferimento sarà gratuito. Si chiede di dividere i rifiuti Rae dal resto. Ovviamente ogni operazione sarà debitamente registrata per evitare abusi da parte di chi non ne ha diritto».

A breve in zona via Goito e via del Soprano, aree invase dalle acquese, sarà posizionato un cassone presidiato a disposizione delle persone che hanno subito allagamenti. «Per i materiali terrosi, stiamo predisponendo un'area apposita di conferimento in Regione Barbato» hanno concluso.

Info: 0144770341