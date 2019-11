Da Palazzo Levi misure a sostegno dello shopping natalizio

ACQUI TERME - E’ alle porte il periodo più ferace per lo shopping. Alle consuete spese per i regali di Natale, gli usi d’oltreoceano ci hanno regalato anche il Black Friday, giornata dalla scontistica eccezionalmente conveniente (sarà vero?). Per sostenere negozianti e consumatori in questa affannosa rincorsa all’affare, Palazzo Levi ha pensato ad alcune misure che rendano più allettante e/o meno gravoso l’acquisto negli esercizi del centro. In primis il parcheggio gratuito, per la prima mezzora di sosta, nel reticolato ‘blu’ a pagamento per tutti i sabati a partire dal 23 novembre al 28 dicembre. «eccetto le aree di Piazza Matteotti, Piazza Orto San Pietro e di Via Malacarne, dove già vigono tariffe agevolate» hanno spiegato i tecnici comunali.

E, per il venerdì nero, in realtà un weekend, quello compreso tra venerdì 29 novembre e domenica primo dicembre, dalle ore 9 alle 19.30, ha autorizzato l’occupazione gratuita del suolo pubblico per il posizionamento di stendini o altri mezzi ritenuti necessari alla vendita. Ovviamente la Polizia Locale verificherà affinché le occupazioni di suolo pubblico «non pregiudichino la incolumità pubblica e non creino intralcio alla viabilità. In ogni caso deve essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni e per i mezzi di soccorso».