Al Grand Hotel incontro formativo sul Reddito di cittadinanza

ACQUI TERME - Sabato 30 alle 17.30 nella sala Belle Époque del Grand Hotel in piazza Italia si terrà un incontro di presentazione del Reddito di Cittadinanza. «Una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, volto a ridurre il tasso di disuguaglianza e di esclusione sociale – hanno spiegato da Palazzo Levi - Si tratta di un sostegno economico a integrazione dei redditi familiari. È associato a un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale». Ospite d’eccezione, la senatrice Susy Matrisciano.

Durante l’incontro verrà illustrato il Reddito di Cittadinanza con tutti i dettagli, tutte le notizie e le informazioni utili alla popolazione e alla stampa. Saranno analizzati, inoltre, gli aspetti amministrativi in capo a ciascun ente, le opportunità di collaborazione e integrazione, l’attuazione dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa e le opportunità per i cittadini e le imprese.

«Si tratta di una misura importante che permetterà ai cittadini in difficoltà economica di ricostruire il proprio futuro per essere reinseriti attivamente nel mercato del lavoro – ha spiegato il sindaco Lucchini - Sarà un incontro rivolto anche a tutti i sindaci del territorio per conoscere quali sono le nuove modalità per l'attivazione dei lavori di pubblica utilità nei Comuni per i beneficiari del reddito di cittadinanza».