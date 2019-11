Ad Acqui weekend gastronomico e lo spettacolo di Daniele Raco

ACQUI TERME - Il prossimo weekend sarà principalmente vocato al gusto. Da stasera a domenica 24 la città bollente sarà sede di numerosi appuntamenti dedicati al gusto. Al centro dell’evento, La Mostra Mercato Regionale del Tartufo, a Palazzo Robellini, mentre le piazze Italia e Bollente ed il Centro Congressi saranno animati da numerosi spot gastronomici, momenti divulgativi e d’intrattenimento (da non perdere sabato sera lo spettacolo di Daniele Raco di Zelig) (Info: 0144 770272).

Spazio anche per i bimbi. Stasera, alle 19.30 (fino alle 23), l’associazione Girotondo ha organizzato presso la sede di piazza Don Dolermo un Pigiama Party aperto a bambini tra di tutte le età. (0144 57339). Rimanendo sul tema minori, stasera, alle ore 20.45, presso l’Istituto Santo Spirito ci sarà l’incontro ‘Internet, social network, smartphone e minori’ con l’esperto Umberto Rapetto. Per gli acquesi dal pollice verde domani dalle 16, presso l’Enoteca Regionale ‘Terme e vino’, il Garden club ha organizzato un incontro dal titolo ‘Passione rose e frutti di bosco’. L’evento godrà della partecipazione dell’esperto Franco Veimaro che illustrerà le tecniche di coltivazione, le cure, la manutenzione e le tecniche di potatura delle specie più amate. Ingresso gratuito. (338 3277270).

Invece per gli amanti della cucina, domenica, a partire dalle ore 15, la Pro loco di Cartosio propone ‘Savoiardi, come farli in casa’ un laboratorio culinario tenuto dall’esperto Gabriele Gaino della ‘Panesticceria’ (346 6010464). Se qualcuno vuol far del bene, allora consigliamo di recarsi sabato sera, alle ore 20, presso i locali della Caritas (via Scati n. 6) per la cena di autofinanziamento a base di Bagna Cauda (377 3183090).