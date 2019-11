Prosegue il censimento Istat per 500 famiglie dell'Acquese

ACQUI TERME - Continuano le operazioni per il Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni 2019 indetto dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica).

«Sono circa 500 le famiglie coinvolte dall’indagine statistica, estratte a sorte dall’ISTAT quale campione rappresentativo dell’intera popolazione acquese – hanno fatto sapere dagli uffici comunali - Partecipare al censimento è semplice e rapido. E’ sufficiente collegarsi all’indirizzo https://raccoltadati.istat.it/questionario, accedere con le credenziali riportate nella lettera nominativa ricevuta dall’Istat e compilare il questionario online».

Nel caso non si avesse una connessione o dimestichezza col mezzo informatico sarà possibile recarsi in comune presso il Centro Comunale di Rilevazione, ubicato a piano terreno di palazzo Levi. Il Centro Comunale di Rilevazione è aperto da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13,30. «Gli operatori dei Servizi Demografici sono a disposizione per fornire informazioni e per aiutare le famiglie nella compilazione del questionario – hanno assicurato - Il Censimento serve a conoscere meglio il Paese in cui viviamo. I dati raccolti, a livello nazionale e a livello locale, rappresentano una “fotografia” del territorio e servono a conoscere le principali caratteristiche sociali e demografiche della famiglie italiane. Ricordiamo che aderire è un obbligo di legge».

Info: 0144.770256.