Corsi di sci per ragazzi: dall'Acquese in 47 per le lezioni del Cai

ACQUI TERME - Le attuali piogge copiose in pianura corrispondono ad abbondanti nevicate sull’arco alpino. Buon pro per gli amanti degli sport invernali. Tra i questi 47 ragazzi dell’Acquese che hanno colto al balzo l’invito alle lezioni di sci organizzate dal Cai giovanile nostrano. «La prima uscita si è svolta regolarmente pur sotto un’abbondante nevicata – hanno spiegato dall’associazione - quest’anno ci sono ben 7 Maestri della Scuola del Cervino che svolgono le lezioni, 2 ore al mattino e 2 ore nel primo pomeriggio intervallate dalla pausa pranzo in baita». Dopo una selezione effettuata in pista, i maestri hanno formato gruppi omogenei di discenti in virtù del livello. «Quest’anno sono ben dieci i principianti affidati alle maestre Elisa e Simona specializzate nel mettere subito a proprio agio i ragazzi alla prima esperienza sugli sci» hanno concluso dal Cai.