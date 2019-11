La Bollente si colora d'azzurro per la Giornata Universale del Bambino

ACQUI TERME - Il 30esimo anniversario della Convezione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza coincide con i 10 anni di attività dell’azienda InChiaro. Oltre alla data, cosa hanno in comune le ricorrenze? «Lo spiegheranno Unicef e Fiware, titolare del brand InChiaro per la connessione internet mercoledì 20 alle ore 17.30 (in via Alessandria 2) dove sono invitati tutti i genitori che hanno a cuore la navigazione internet sicura per i propri figli – ha spiegato la portavoce Nadia Biancato - Interverrà anche la presidente del Comitato Unicef provinciale, Paola Golzio».

Acqui Terme è da quest’anno tra le città amiche dei bambini partecipando all’iniziativa #GoBlue di Unicef che illumina di azzurro, in tutto il mondo, i monumenti simbolo delle città. Il 20 novembre a darsi colore sarà l’edicola della Bollente e a presentare alla comunità staziella il colore che identifica da sempre Unicef e i suoi valori.

Dalle intenzioni ai fatti. « InChiaro, attuando ben due articoli della Convenzione di New York in materia di informazione e tutela dei minori giovedì presenterà InChiaro TEeN, un router che consente una navigazione protetta per bambini e adolescenti – ha continuato l’intervistata - Se da un lato il bambino ha il diritto di informarsi, di avere la libertà di cercare on line quanto desidera, spetta ai genitori metterli nelle condizioni di navigare in modo sicuro e appropriato. InChiaro ha la soluzione dimostrando ancora una volta il lato etico del fare business».