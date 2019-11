'Alberi per il futuro', cerimonia rinviata a domenica 24

ACQUI TERME - ‘Alberi per il futuro’ l’iniziativa ecologica nata nel 2015 e che ogni anno conta nuovi comuni aderenti nella creazione di boschi urbani e, in generale, nell’aumento delle dotazioni arboree delle comunità, ha annoverato tra le sue file anche il comune bollente. L’Assessore all’Ambiente Maurizio Giannetto, elencando i benefici ambientali della silente presenza verde, aveva dato l’annuncio ed appuntamento alla cittadinanza domenica 17 novembre per la piantumazione di cinquanta salici lungo la Pista ciclabile. Causa avverse condizioni meteo, la cerimonia però è stata spostata a domenica 24, ore 9. «Gli attesi rovesci temporaleschi e le piogge di questi giorni hanno reso il terreno non adeguato per la piantumazione degli alberi, costringendo l’organizzazione a posticipare l’evento» ha spiegato.