Gli appuntamenti del fine settimana nell'Acquese

ACQUI TERME - L’Acquese, nel prossimo weekend, offrirà un bouquet interessante di appuntamenti. Ce n’è per tutti i gusti. Partendo proprio dal gusto, a Villa Scati di Melazzo andrà in scena il ‘Weekend della Bagna Cauda’. Da stasera (apertura stand ore 20), a domenica 17, pranzi e cene a base del tradizionale intingolo monferrino proposto in piatti tipici ed originali abbinamenti. Il tutto innaffiato dall’ottimo vino locale (info: 0144. 41628).

Gusto e shopping andranno di pari passo nella Fiera di Santa Caterina ad Acqui. Dal mattino di domenica, alla sera di martedì 19, numerose bancarelle e spot di street food ed enogastronomici puntineranno il concentrico cittadino. In piazza Don Dolermo il parco divertimenti per grandi e piccini (0144.322142). Spazio alla danza contemporanea con ‘The Beat Dream’ ospitato dal Centro Congressi di zona Bagni. Sabato e domenica, sin dal mattino, ci saranno tanti workshop e competition di danza ‘urbana’ partecipati dai migliori coreografi in circolazione. Sabato alle 21 lo spettacolo delle ‘Crew Italiane’. Ingresso libero.

Altro tipo di musica con l’evento extra di Spazio Classica, kermesse organizzata dall’associazione Antithesys. Sabato 16 novembre, alle 21, nella sala Santa Maria, ‘Amore la sol mi fa rimirare –La musica al tempo di Leornardo da Vinci’ di Nadia Caristi, soprano, e Massimo Marchese al liuto rinascimentale. Gratuito (329.5367708).

Infine cultura con la presentazione di libri. Oggi pomeriggio, alle ore 17.30, presso la biblioteca civica di Monastero Bormida nell’ambito di “Aperitivi Letterari” ci sarà l’incontro con i lettori di Franco Monero, autore de ‘La scelta di Planté’ (0144.88012).

Invece sabato 16 novembre, alle ore 18, la libreria Cibrario ospiterà la presentazione de ‘Il vescovo degli ebrei. Storia di una famiglia ebraica durante la Shoah” ultima opera di Meir Polacco e Paola Fargion (0144.323463).