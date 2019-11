Di nuovo in classe alla 'Bella'. Ancora chiusa la 'Monteverde'

ACQUI TERME - Stamani sono rientrati al calduccio gli studenti della scuola ‘Bella’. Ieri, insieme ai colleghi del plesso gemello ‘Monteverde’, sono rimasti a casa a causa di alcuni problemi all’impianto di riscaldamento (installato solo due anni fa). Recepite le prime lamentele sul malfunzionamento dell’impianto termico e considerato l’importante abbassamento delle temperature, il sindaco Lorenzo Lucchini ha deciso di concedere un giorno di ferie ‘extra’ per affrontare la questione.

Ieri sera, alle ore 19, è giunta una comunicazione: «La ditta costruttrice Seli ha appena inviato al Comune di Acqui Terme l’ultimo aggiornamento sui lavori in corso per la riparazione degli impianti di riscaldamento, comunicando che gli interventi urgenti di ripristino nella Scuola media "Bella" sono conclusi. Domani mattina quindi sarà riaperta – ha spiegato il primo acquese - Chiusa, invece, la scuola media "Monteverde". È ancora in corso la manutenzione degli impianti, che proseguirà nel corso della notte e per tutta la giornata di domani».