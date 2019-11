Nel 2020 la seconda edizione delle 'Acquilimpiadi'

ACQUI TERME - Palazzo Levi ha assicurato che nel 2020 ci sarà la seconda edizione delle ‘AcquiLimpiadi’, la rassegna sportiva condivisa ‘senza limiti di disabilità’. Giovedì 21 (ore 20.30) nella Sala Ex Kaimano sarà convocata la prima riunione organizzativa alla presenza dei responsabili delle associazioni locali e dell’amministrazione comunale che ha avviato il percorso organizzativo.

L’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Terzolo e la consigliera comunale Adriana Falcone, avranno il compito di tracciare il cartellone degli eventi collegati alla kermesse. «Sono invitate tutte le associazioni e i cittadini – ha dichiarato la Terzolo - Il nostro interesse è di costruire la prossima squadra quanto più larga possibile perché abbiamo compreso, con la prima edizione, che è proprio attraverso le sinergie che si può creare un evento attrattivo che abbia come obiettivo una funzione sociale, ricreativa e formativa».

Le AcquiLimpiadi, infatti, non sono solo una manifestazione sportiva (plurime le discipline) aperta a tutti, abili e disabili, ma anche un momento divulgativo con numerosi eventi collaterali che coinvolgeranno diversi punti della città.

«Si tratta di un momento per entrare in contatto sia con vecchie conoscenze sia con nuove, al fine di pianificare in maniera condivisa la futura programmazione. Le AcquiLimpiadi sono un evento capace di coinvolgere un intero territorio» ha aggiunto la consigliera comunale, Adriana Falcone. «Una festa di sport, amicizia e partecipazione per tanti ragazzi e ragazze - l’ha definita in conclusione l’assessore Terzolo – Chiunque potrà contribuire con proposte e suggerimenti a migliorare l’esperienza della prossima edizione delle AcquiLimpiadi».